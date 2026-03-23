Чуйте записа от диспечерската кула на летище Ла Гуардия секунди преди фаталния сблъсък с 2 жертви

Записите от диспечерската кула на летище Ла Гуардия разкриват ужасяващите последни моменти преди трагичен инцидент, при който самолет на "Еър Канада" се сблъска с аварийно превозно средство на пистата. В аудиозаписа се чува как ръководителят на въздушното движение панически повтаря: „Спри, камион 1, спри! Спри! Спри! Спри!", опитвайки се да спре пожарен камион, който се намира на пистата точно пред кацащия самолет.

Въпреки отчаяните усилия на диспечера пътническият самолет на "Еър Канада" се сблъсква с пожарна на летище Ла Гуардия в Ню Йорк. Двамата пилоти са загинали.

Пострадали са също част от пътниците и членовете на наземния екипаж, някои от които са хоспитализирани с тежки травми.

Според първоначалните разследвания пожарният камион е бил на пистата в момент, когато това е било категорично забранено, което предизвиква редица въпроси за процедурите за безопасност на летището. Властите разглеждат дали човешка грешка или пропуск в координацията между наземните екипи и контролната кула е довел до трагедията.

След инцидента летището временно е затворено, десетки полети са отменени или пренасочени, а аудиозаписите от кулата се разпространяват широко, като ужасяващ пример за риска при несъвършена комуникация в авиацията.