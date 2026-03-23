Румъния обявява кризисна ситуация на пазара на петрол и петролни продукти

Румънското правителство ще приеме утре спешно постановление, с което ще обяви кризисна ситуация на пазара на петрол и петролни продукти и ще определи мерки за защита на икономиката и населението по време на тази криза, предаде агенция Аджерпрес.

Решението бе взето днес на среща на работната група за анализ на покачването на цените на горивата и набелязване на решения, които да намалят въздействието върху икономиката и населението. Срещата бе свикана от министър-председателя Илие Боложан, информира правителствената пресслужба.

„В резултат на обсъжданията беше решено правителството да приеме утре спешно постановление, с което да бъде обявена кризисна ситуация на пазара на петрол и петролни продукти и да бъдат определени мерки за защита на икономиката и населението по време на тази криза", се посочва в съобщението.

Защитните мерки ще бъдат приложими за период от 6 месеца с възможност за последователно удължаване за интервали от най-много 3 месеца, докато продължават обстоятелствата, довели до обявяването на кризисната ситуация, става ясно от прессъобщението.

„Търговската надценка за бензин, дизелово гориво и суровините, използвани за тяхното производство, ще бъде ограничена по цялата верига на икономическата дейност", се посочва още в правителственото прессъобщение.

Същевременно износът и вътрешнообщностните доставки на бензин и дизелово гориво ще могат да се осъществяват единствено с предварително писмено съгласие на Министерството на икономиката и на Министерството на енергетиката.

По време на кризата също така ще бъде намалено количеството биогориво в бензина, за да се понижи крайната цена, пише БТА.

Освен това министерствата на финансите, икономиката и енергетиката, заедно с Съвета за конкуренция, ще наблюдават постоянно пазара и ще оценяват всички други необходими мерки, информира Аджерпрес.