Словенският президент призова партиите бързо да започнат преговори за съставяне на правителство

Словенският президент Наташа Пирц Мусар призова партиите, които ще влязат в парламента след изборите вчера, възможно най-скоро да започнат преговори за съставяне на правителство.

При избирателна активност от 69,06 процента и преброени 99,85 процента от гласовете, управлявалата до момента партия "Движение Свобода" (ДС) печели 28,6 на сто от гласовете и 29 места в 90-членния парламент. Опозиционната дясноцентристка "Словенска демократическа партия" (СДП) получи 28,03 на сто, които биха й осигурили 28 места. В законодателния орган влиза и коалицията "Нова Словения" (НСи), "Словенска народна партия" и "Фокус" с 9,31 процента и 9 депутатски мандата. На следващите места се класираха "Социалдемократи" (СД) и "Демократи с по 6,7 процента и 6 места, "Ресница" с 5,55 на сто и пет места, коалицията на "Левица" и "Весна" с 5,52 на сто и пет мандата.

Никоя партия, дори в коалиция с обичайните си партньори, не постига на този етап изисквания минимум от 46 депутати в парламента за съставяне на правителство. Очаква се двете водещи партии да започнат преговори за парламентарно мнозинство с останалите формации, прехвърлили изборния праг от 4 процента.

"Искрени поздравления на "Движение Свобода", относителния победител на изборите", написа Пирц Мусар в профила си в социалната мрежа Екс. "Вече се обадих на председателя на партията д-р Роберт Голоб и лично му честитих", посочи тя.

Президентката на Словения благодари на всички избиратели, които участваха в изборите и поздрави всички останали партии, които се класираха за място в парламента, пише БТА.

"Призовавам ги възможно най-скоро да седнат на масата за преговори. Аз самата винаги ще бъда на разположение на представителите на партиите за разговор", написа още словенският президент.