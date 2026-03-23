ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 27-ия кръг в Бундеслигата и класиране

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22525615 www.24chasa.bg

Един загинал и десет ранени след срутването на две сгради в Истанбул вчера

Експлозия, вероятно възникнала при възпламеняване на газ, е причинила срутването на две сгради в централния истанбулски район Фатих СНИМКА: Pixabay

Един човек е загинал, а десет други са ранени, след като експлозия, вероятно възникнала при възпламеняване на газ, причини срутването на две сгради в централния истанбулски район Фатих вчера по обяд, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз", позовавайки се на изявление на валийството на Истанбул.

Според представители на институцията в хода на издирвателните операции, които са започнати веднага след инцидента, до момента е открито тялото на един гражданин, а десет други са измъкнати от развалините на рухналите сгради. Спасените граждани са откарани в болница с различни наранявания, като един от тях е в критично състояние, информират още от валийството, съобщава БТА.

Днес валията на Истанбул Давут Гюл лично посети мястото на взрива и по-късно провери състоянието на ранените в болницата. В същото време турският министър на правосъдието Акън Гюрлек обяви, че Главната прокуратура на Истанбул вече е започнала разследване по случая.

Експлозия, вероятно възникнала при възпламеняване на газ, е причинила срутването на две сгради в централния истанбулски район Фатих СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Въздушните линейки вече с 200 мисии (Видео)