Един загинал и десет ранени след срутването на две сгради в Истанбул вчера

Един човек е загинал, а десет други са ранени, след като експлозия, вероятно възникнала при възпламеняване на газ, причини срутването на две сгради в централния истанбулски район Фатих вчера по обяд, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз", позовавайки се на изявление на валийството на Истанбул.

Според представители на институцията в хода на издирвателните операции, които са започнати веднага след инцидента, до момента е открито тялото на един гражданин, а десет други са измъкнати от развалините на рухналите сгради. Спасените граждани са откарани в болница с различни наранявания, като един от тях е в критично състояние, информират още от валийството, съобщава БТА.

Днес валията на Истанбул Давут Гюл лично посети мястото на взрива и по-късно провери състоянието на ранените в болницата. В същото време турският министър на правосъдието Акън Гюрлек обяви, че Главната прокуратура на Истанбул вече е започнала разследване по случая.