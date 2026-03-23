Евакуираха летище „Нюарк Либърти" заради дим в контролната кула

В понеделник сутринта на международното летище „Нюарк Либърти" беше разпоредена спешна евакуация, след като бе съобщено за дим в контролната кула, което доведе до спиране на полетите и закъснения за стотици пътници, съобщи "Дейли мейл".

Представители на Федералната авиационна администрация (FAA) заявиха, че персоналът на кулата е бил принуден да я напусне незабавно, което доведе до спиране на излитанията и кацанията на едно от най-натоварените летища в Североизточна Америка.

Инцидентът се случи само няколко часа след фаталната катастрофа на летище „Ла Гуардия", където в неделя вечерта самолет на „Еър Канада" се сблъска с наземно превозно средство, като и двамата пилоти загинаха.