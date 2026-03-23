Русия изрази безпокойство заради разпространението на войната срещу Иран към Каспийско море

Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море, предаде Ройтерс.

"Беше изразено взаимно безпокойство във връзка с опасното разпространение на конфликта, провокиран от Тел Авив и Вашингтон, към Каспийско море", се казва в изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Лавров е казал, че атаките срещу иранската ядрена инфраструктура, включително атомната електроцентрала в Бушер, представляват "неприемливи рискове за безопасността на руските служители и водят до катастрофални последици за околната среда".

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че атаките в района на атомната електроцентрала са опасни, пише БТА.

Сергей Лавров

