Минск разреши задържаните 1900 литовски камиона в Беларус да напуснат страната

Беларуският президент Александър Лукашенко, съюзник на Москва, разреши днес около 1900 литовски камиона, задържани от края на 2025 г. в Беларус, да напуснат страната, предаде Франс прес.

Агенцията отбеляза, че това е нов знак за помирение от Минск на фона на облекчаване на американските санкции.

Товарните камиони бяха блокирани в Беларус от края на октомври 2025 г.

Литва - страна член на ЕС и НАТО - реши да затвори границата си с Беларус след многократно навлизане на нейна територия на контрабандни балони, изпратени според Вилнюс откъм съседката ѝ. В отговор Минск забрани на литовските камиони да се движат из страната и да я напуснат, ако не са платили предварително такса.

"След като разгледа молбите на литовските и полските превозвачи, държавният глава реши да позволи регистрираните в Литва средства за превоз на стоки да напуснат страната, съобщи днес беларуската гранична служба в мрежата "Телеграм". Според нея "към момента това се отнася за повече от 1900 превозни средства, включително влекачи, ремаркета и полуремаркета". Сумите, които Беларус изисква от превозвачите за пребиваването им в последните месеци, също е значително намалена, допълни службата.

Този явен жест на помирение е отправен след освобождаването през последните месеци на стотици политически затворници в Беларус. Като част от дипломатическите си усилия за подобряване на отношенията с Беларус САЩ наскоро отмениха санкциите си срещу националната авиокомпания "Белавия", а също срещу беларуските банки и компаниите за добив и износ на калий, пише БТА.

Отношенията между Беларус и европейските й съседки, в частност Литва и Полша, са в най-ниската си точка от години. Тези страни обвиняват Минск в организирането на поток от мигранти на границата с цел да дестабилизира ЕС.