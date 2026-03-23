Собственикът на OnlyFans почина от рак на 43 години

снимка:@NewsTVReal,Х

Собственикът на платформата за съдържание за възрастни OnlyFans, украинско-американският милиардер Лео Радвински, почина на 43 години след дълга борба с рак.

„Лео почина спокойно след дълга борба с рак", заяви говорител на компанията пред Daily Mail. „Семейството му моли за уважение към личния им живот в този труден момент."

Радвински, известен филантроп и ангел инвеститор, притежаваше нетно състояние, оценявано на около 4,7 милиарда долара, основно благодарение на мажоритарния си дял в компанията Fenix International Limited, собственик на OnlyFans.

Той пое управлението на OnlyFans през 2018 г., след като купи акциите от семейството Стокъли във Великобритания, и под негово ръководство платформата се разраства бързо.

През 2024 г. потребителите похарчиха рекордните 7,2 милиарда долара за абонаменти в платформата, а Радвински изплати на себе си 1,8 милиарда долара дивиденти в периода 2021–2025 г., според Bloomberg.

