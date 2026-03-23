В САЩ отпечатват крилати ракети на 3Д принтер (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилата ракета се отпечатва с 3Д принтер в САЩ. Системата, управлявана от изкуствен интелект и с размерите на транспортен контейнер, бучи, докато наслагва слой след слой алуминий и усъвършенствани, патентовани метали.

Фабриката е Divergent Technologies, намира се край Лос Анджелис и е бъдещето на американския военен арсенал, пише "Аксиос".

Всеки от принтерите на Divergent, проектиран и произведен в САЩ, може да създава стотици такива корпуси на ракети годишно. Те са част от ново поколение „нискобюджетни" ракети, които струват около една десета от цената на традиционните системи.

Готовите ракети, включително компоненти от други изпълнители, струват между 200 000 и 500 000 долара. Стандартните ракети от предишно поколение варират между 2 милиона и 6 милиона долара за брой.

Divergent нарича тази революционна способност „една фабрика, всякакъв продукт". Без време за пренастройка, същият 3Д принтер може да произвежда и части за окачването на суперавтомобил McLaren.

Лукас Цингер, 31-годишният съосновател, президент и главен изпълнителен директор на Divergent, каза: „Америка има възможността днес да създаде водещата производствена база в света, като възприеме технологии, които прескачат цели поколения."

Откакто войната с Иран започна преди три седмици, Divergent, както и други отбранителни изпълнители, преживява рязко нарастване на интереса.

Divergent е една от компаниите в сферата на отбранителните технологии, които Пентагонът нарича „Арсенал на свободата" — инициатива на администрацията на Тръмп за мобилизиране на отбранителната индустриална база като част от възраждането на американската производствена мощ. Името напомня на „Арсенала на демокрацията" на президента Франклин Рузвелт по време на Втората световна война.

През януари и февруари министърът на отбраната Пийт Хегсет посети Divergent и други нововъзникващи компании в девет щата, за да демонстрира стремежа си да намали „раздуването и летаргията" сред изпълнителите.

Голяма част от тези авангардни отбранителни фирми — включително Divergent и Epirus, която произвежда системата за борба с дронове, са концентрирани в района South Bay на Лос Анджелис, в Торънс, Ел Сегундо и Хоторн.

Резултатът: оръжия, произвеждани със скоростта на Силициевата долина. Divergent наскоро е преминала от идея на бяла дъска до първи полет на ракета само за 71 дни.

Divergent е основана през 2014 г. от бащата на Лукас Цингер - Кевин Цингер, като софтуерно ориентиран производител на състезателни автомобили.

Кевин Цингер, на 66 години, основател и изпълнителен шеф на Divergent, каза, че компанията му е част от ново поколение стартъпи, „движени от нуждите на националната сигурност, които ще позволят на Америка да води в инженерството и производството през следващите над 100 години. В рамките на няколко години можем напълно да върнем Америка на позицията на водещ производител в света."