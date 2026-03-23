15 арестувани след антиправителствения протест в Тирана

Общо 15 души са арестувани, а срещу други девет е образувано наказателно производство след инциденти на антиправителствения протест в Тирана снощи, предаде АТА и БТА.

Протестът беше организиран от основната опозиционна Демократическа партия на Албания (ДП/PD). Демократите и техните съюзници настояват за оставката на премиера социалист Еди Рама и за служебно (техническо) правителство, което да гарантира свободни и честни избори.

По време на демонстрацията по сградите на няколко институции, включително по тази, в която се помещава кабинетът на албанския премиер Еди Рама, бяха хвърляни коктейли „Молотов“ и пиротехнически средства. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите, след като те не се съобразиха с призиви на служители на реда да спрат употребата на тези средства срещу институционалните сгради.

До сблъсъци между полиция и протестиращи се е стигнало и в района на албанския парламент, като се съобщава, че там коктейли „Молотов“ са били хвърляни от протестиращите срещу полицейски служители.

По информация на албанската полиция от днес, цитирана от АТА, по време на протеста някои от демонстрантите са удряли служители на реда, ангажирани с опазването на обществената сигурност, и са отказали да изпълнят нарежданията им. От полицията допълват, чешестима полицаи са получили медицинска помощ след наранявания, като към момента се намират извън опасност за живота.

Регистрирани са и мятериални щети, включително подпалени контейнери за боклук и един полицейски автомобил, както и щети по сгради.

От полицията допълват, че материалите, свързани с инцидентите на вчерашния протест, са предадени на Прокуратурата в Тирана. Наказателно производство за „организиране и участие в незаконни събирания и демонстрации“ и „подбуждане на непълнолетно лице към извършване на престъпление“ е образувано срещу депутат с инициали К. Б.

Това беше поредният голям протест на ДП от последните месеци, предизвикан от твърденията на албанската опозиция за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година. Напрежението допълнително ескалира след обвинения в корупция срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която впоследствие бе отстранена от поста.