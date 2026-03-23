Орбан разпореди разследване за предполагаемо подслушване на Сиярто

Унгарският министър-председател Виктор Орбан разпореди разследване на предполагаемо подслушване на външния министър Петер Сиярто на фона на политическo напрежениe, предзвикано от медийни публикации за връзките на Будапеща с Русия и изборите през април, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Орбан, който е на власт от 2010 г., е изправен пред най-трудната си предизборна кампания за последните 16 години. Вотът е насрочен за 12 април, като десноцентриската опозиционна партия ТИСА води в повечето социологически проучвания, отбелязва агенцията.

"Имаме два сериозни проблема: има доказателства, че външният министър на Унгария е бил подслушван. Има и индикации кой може да стои зад това. Това трябва да бъде разследвано незабавно", написа Орбан в социалната мрежа "Екс".

Преди дни "Вашингтон пост" съобщи, позовавайки се на европейски служител по сигурността, че Сиярто от години провеждал разговори по време на почивките на срещите на ЕС със Сергей Лавров, за да информира руския външен министър в "реално време" за обсъжданията.

Сиярто отхвърли информацията като "фалшиви новини". Правителствен говорител не отговори на запитвания дали министърът е предавал съдържанието на европейските дискусии на Лавров.

Консервативното унгарско издание "Мандинер" публикува отделен материал с аудиозапис, в който разследващият журналист Соболч Пани разговаря с източник и казва, че е предоставил на "държавен орган на страна от ЕС" два телефонни номера, използвани от Сиярто за комуникация с Русия.

Пани потвърди, че разговорът е реален. По думите му той е използвал номерата, за да ги сравни с информация от службите за сигурност на европейска държава в рамките на журналистическо разследване за евентуално предаване на информация от Сиярто на Русия.

Сиярто определи публикацията на "Мандинер" като "шокираща". "Поразително е, че с активното съдействие на унгарски журналист една или повече чуждестранни разузнавателни служби са ме подслушвали", каза унгарският външен министър.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. Сиярто често посещава Москва. На 4 март той се срещна с президента Владимир Путин, за да обсъдят енергийните доставки и други въпроси.

Орбан поддържа близки отношения с Путин въпреки войната и продължава силната зависимост на Унгария от руски петрол и газ, посочва Ройтерс.

Миналата седмица унгарският премиер блокира отпускането на договорен през декември заем от ЕС за Украйна, позовавайки се на спор с Киев относно повредения нефтопровод "Дружба".