Израелската армия нанася нови удари в Техеран

Израелската армия съобщи, че нанася нови удари в Техеран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон и Ислямската република са преговаряли и че ще отложи атаките по електроенергийната инфраструктура на Иран, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Снощи ирански медии съобщиха за удари в Техеран и в град Бандар Абас, разположен близо до Ормузкия проток в Южен Иран.

Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ) тази сутрин съобщи за един загинал и един ранен при атака срещу радиостанция в Бандар Абас.