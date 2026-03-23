Съдът отложи делото за влаковата катастрофа в Гърция, отнела живота на 57 души

Делото за железопътната катастрофа в Гърция, при която през 2023 г. загинаха 57 души, е отложено за 1 април т.г. заради оспорване на условията в съдебната зала, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Съдебният процес по най-смъртоносното железопътно произшествие в историята на Гърция, станало в прохода Темпе, започна днес в Лариса с 36 обвиняеми, сред които и служители на железниците. Заседанието обаче беше отложено след многократни прекъсвания и възражения относно условията в съдебната зала, информира изданието.

Председателстващият съдия прекрати заседанието по време на прочитането на имената на обвиняемите заради силни реакции от страна на защитата. Адвокатите изразиха притеснения относно пригодността на специално подготвената съдебна зала в конферентния център на университета в града, където се провежда делото, пише „Катимерини“.

По време на процеса, който се очертава да бъде продължителен, съдът трябва да определи отговорността на обвиняемите за челния сблъсък между два влака на 28 февруари 2023 г.

Общо 352 свидетели се очаква да дадат показания по време на делото, което може да продължи повече от две години. Оцелели и роднини на жертвите, както и около 250 адвокати също ще участват в процеса, което подчертава неговия мащаб и сложност, посочва още „Катимерини“.

Изданието „Вима“ припомня, че на подсъдимата скамейка ще застане ръководителят на движението на гара Лариса във фаталната нощ, който е насочил двата влака по един и същи коловоз, колегите му, които са напуснали работното си място по-рано, други служители на железопътните инфраструктурни компании ОСЕ и ЕРГОСЕ, на Министерството на транспорта и инфраструктурата, на железопътния превозвач „Хеленик трейн“ и др.

Местните медии припомнят също, че подсъдимите са изправени пред обвинения, които могат да доведат до доживотни присъди. В момента никой от обвиняемите не е в ареста, въпреки че някои са били задържани под стража преди процеса. Сред съдените няма политически фигури.

Днес железопътните работници в Гърция провеждат 24-часова стачка, която техният синдикат определи като „акт на колективна памет, протест и демократична бдителност“.

На 28 февруари 2023 г. при челен сблъсък между товарен и пътнически влак на главната линия между Атина и Солун загинаха 57 души, предимно студенти. Това е железопътният инцидент с най-много жертви в историята на Гърция. Трагедията предизвика силно обществено недоволство и демонстрации в Гърция, при които към управляващите през последните години бяха отправени обвинения, че са забавили въвеждането на необходимите системи за безопасност по железопътната линия. Роднини на жертвите също така обвиняват властите, че се опитват да прикриват доказателства.