ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина легендата на художествената гимнастика Райн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22526324 www.24chasa.bg

Великобритания приветства продуктивните разговори на САЩ с Иран

964
Британският министър-председател Киър Стармър

"Продуктивните разговори" между САЩ и Иран, обявени днес от американския президент Доналд Тръмп, са добре дошли, тъй като Великобритания желае деескалация на напрежението в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток, заяви днес говорител на британския министър-председател Киър Стармър, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Запитан по повод изявлението на Тръмп, че отлага ударите срещу ирански електроцентрали след "много добри" разговори с Техеран, говорителят на Стармър отговори, че "всяка информация за продуктивни разговори е добре дошла".

"Винаги сме казвали, че бързо решение на войната е от глобален интерес и че конкретно Ормузкият проток трябва да бъде отворен отново", заяви говорителят пред репортери.

Иран обаче отрича да са водени такива разговори.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Въздушните линейки вече с 200 мисии (Видео)