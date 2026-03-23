ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22526461 www.24chasa.bg

Шефът на “Росатом“: Подготвят се няколко вълни на евакуация от иранската АЕЦ “Бушер“

3596
Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ заяви днес, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ на персонала си от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде ТАСС и БТА.

Алексей Лихачов, генералният директор на “Росатом“, каза, че се планира само няколко десетки хора да останат в АЕЦ “Бушер“.

Евакуациите на персонала на “Росатом“ са планирани за тази седмица, добави той, цитиран от руската информационна агенция Интерфакс.

Лихачов заяви в четвъртък, че на обекта има 72 тона делящ се материал и 210 тона отработено ядрено гориво и че всеки удар по него може да доведе до катастрофа

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

