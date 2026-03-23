Оман работи за обезопасяване на корабоплаването през Ормузкия проток

Министърът на външните работи на Оман - Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, каза, че страната му работи активно за гарантирането на безопасно преминаване през Ормузкия проток, като в същото време предупреди, че войната вече причинява мащабни икономически щети, които могат да нараснат, ако тя продължи, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Той добави, че независимо от това как се гледа на Иран, конфликтът не е породен от Техеран.

Оман бе посредник в преговорите между Техеран и Вашингтон за иранската ядрена програма, преди САЩ и Израел да започнат да нанасят удари по Иран на 28 февруари.

Миналата седмица Албусайди обвини правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп, че "се е оставило да бъде въвлечено" във войната от Израел на етап, на който сключването на споразумение е изглеждало "наистина постижимо", предаде тогава Франс прес.