Папа Лъв XIV: Въздушните удари трябва да бъдат забранени

Папа Лъв XIV остро разкритикува днес въздушните бомбардировки, нарече ги безразборни и призова те да бъдат забранени, предаде Ройтерс, цитирайки БТА. Агенцията посочва, че това става на фона на американско-израелската война срещу Иран, която навлиза в четвъртата си седмица, допълни агенцията.

На среща с ръководители и служители на италианската авиокомпания “ИТА Еъруейз“ Лъв ХІV – първият папа американец – не спомена конкретно разширяващия се конфликт, но порица остро използването на въздушни удари при военни действия.

“Никой не трябва да се страхува, че смърт и разрушение могат да дойдат от небето“, заяви папата.

“След трагичните събития през 20-и век трябваше въздушните бомбардировки да бъдат забранени завинаги“, каза той. “Въпреки това те все още съществуват ... това не е напредък; това е регрес“, добави папата.

Той неколкократно призова за прекратяване на огъня при войната на САЩ и Израел срещу Иран. Вчера той нарече конфликта “скандал за цялото човешко семейство“

Италианската авиокомпания “ИТА Еъруейз“, контролирана от германската “Луфтханза“ и приемник на фалиралия национален превозвач “Алиталия“, е компанията, с която папата пътува при посещенията си зад граница.