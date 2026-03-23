Хърватия с нов пакет от мерки срещу кризата

Правителството на Хърватия представи днес десети пакет от мерки за защита на гражданите и икономиката от нарастващите цени на енергоносителите, на обща стойност 450 милиона евро, предаде хърватската национална телевизия ХРТ и БТА. Основният акцент е поставен върху запазване на ценовата стабилност при горивата, електроенергията и природния газ, както и върху подкрепата за най-уязвимите групи в обществото, отбелязва телевизията.

Хърватският премиер Андрей Пленкович подчерта, че предприетите досега мерки са позволили на страната да запази икономическа стабилност въпреки редица кризи – от пандемията от КОВИД-19 и регистрирани в страната земетресения, до енергийните сътресения, предизвикани от Руската инвазия в Украйна. По думите му новият пакет е продължение на тази политика в условията на засилено глобално напрежение.

Сред ключовите мерки, включени в пакета, е продължаването на регулирането на цените на горивата, както и запазване на цените на електроенергията и газа до 30 септември, отбелязва ХРТ. Държавата намалява акцизите и ограничава маржовете на дистрибуторите, за да предотврати рязко поскъпване. Според правителствените изчисления без намеса цената на бензина би била значително по-висока, докато с мерките тя остава по-ниска и предвидима за потребителите.

Премиерът предупреди, че нестабилността на световните енергийни пазари, особено около Ормузкия проток, може да доведе до сериозен ръст на цените, което налага активна намеса на държавата. Основната цел е да се гарантира сигурност на доставките и да се избегнат недостиг и шокове за икономиката.

ХРТ отбелязва още, че значителна част от пакета е насочена към социална защита – чрез ваучери от 70 евро месечно за над 125 000 уязвими потребители, включително социално слаби лица, пенсионери и безработни. Осигурена е и подкрепа за фермери и рибари, както и инвестиции в селското стопанство, за да се компенсират нарастващите разходи.

Допълнително се въвежда шестмесечен мораториум върху изплащането на заеми за малки и средни предприятия, с цел запазване на ликвидността и работните места. Пакетът включва и стимули за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за домакинствата, както и продължаване на контрола върху цените на основни хранителни продукти.

Според правителството всички мерки са насочени към запазване на икономическата активност, защита на работните места и ограничаване на ценовия натиск, като властите заявяват готовност да реагират допълнително при необходимост.