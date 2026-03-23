Гърция купува система за ПВО и ще модернизира изтребителите F-16

Правителственият съвет по външна политика и отбрана на Гърция одобри закупуването на система за противовъздушна отбрана и модернизацията на изтребители Ф-16, съобщи министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от местни медии.

Гърция вече води преговори с Израел за доставка на значителна част от ракетните системи за новия отбранителен купол, наречен „Щитът на Ахил“, припомни днес електронното издание на в. „Катимерини“, цитирани от БТА.

„Съветът също така одобри модернизацията на четири фрегати тип MEKO 200 (MEKO 200) и споразумение за поддръжка на военнотранспортни самолети C-27J „Спартан“, заяви Дендиас. Решението включва и продължаване на изграждането на инфраструктурата за самолетите Ф-35, като първият от тях се очаква да пристигне през 2028 г.

Според информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ в програмите за модернизация ще има 25 процента участие на гръцката отбранителна индустрия.