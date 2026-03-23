Тръмп преговаря с шефа на парламента на Иран, посредничат Катар и Турция, мир до 5 дни?

Предстои среща в Исламабад между Галибаф и Джей Ди Ванс

Ормузкият проток скоро ще бъде отворен, новият лидер на Иран ще е знак за промяна на режима, обяви току-що американският президент

Зад кулисите се водят интензивни преговори между Вашингтон и Техеран, както пряко, така и чрез посредничеството на Катар и Турция с цел постигане на споразумение. Според тези представители, обсъжданата потенциална рамка предвижда Иран да позволи отварянето на Ормузкия проток на първоначален етап, а Съединените щати да се въздържат от нападения срещу ирански електроцентрали. На втори етап ще се търси по-широко примирие, съобщават израелският Ynetglobal и американският Axios.

Американският президент оттегли заплахата си да нанесе удари по иранските електроцентрали в понеделник, като мотивира това с продуктивните преговори. Доналд Тръмп е заявил пред журналисти, че неговите пратеници са провели разговори с високопоставен представител на иранското ръководство и посочи, че страните са постигнали съгласие по много въпроси.

Телевизия „Фокс Нюз" цитира Тръмп, който каза: „Иран има силно желае да сключи споразумение и това може да стане в рамките на пет дни или по-малко".

Експертът по ирански въпроси Салех Мохамед заяви в интервю за арабския канал „Ал-Хадис ", че „личността, която той има предвид за преговорите, е председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, близък до Революционната гвардия и до върховния лидер, както и най-влиятелният политически лидер, останал в Иран".

Иран отрече да са се състояли каквито и да било подобни разговори и заяви, че Тръмп капитулира и се е опитал да успокои енергийните пазари.

Но израелски представител заяви пред Axios, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са разговаряли с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

Тръмп не назова името на иранския събеседник, като заяви, че не иска да го излага на опасност, но твърди, че САЩ и Иран са на едно мнение по много от ключовите въпроси.

„Имаме работа с човек, който според мен е най-уважаваният, а не върховният лидер, от него не сме чували нищо", посочи Тръмп.

Тръмп заяви, че преговорите ще продължат по телефона в понеделник, като по-късно е възможна и лична среща.

Израелски представител посочи, че посредническите държави организират по-късно тази седмица среща в Исламабад с участието на Галибаф и други представители на Техеран, както и на Уиткоф, Къшнър и вицепрезидента Ванс от страна на САЩ.

Длъжностното лице също така заяви, че Израел е бил наясно с непряката комуникация между САЩ и Техеран, но е бил изненадан от коментарите на Тръмп в понеделник. „Не знаехме, че нещата се развиват толкова бързо."

Израел не е бил изненадан от обявените от американския президент Доналд Тръмп добри и продуктивни преговори с Иран и от решението му да отложи за пет дни заплахата за нанасяне на удари по иранската енергийна инфраструктура. Това заявиха израелски представители в понеделник.

Той добави, че преговорите, които се състояха вчера, неделя, ще бъдат възобновени днес, понеделник, и че ако преговорите продължат в положителна посока, много скоро ще бъде постигнато споразумение. Той продължи, че Стив Уиткоф, американският пратеник за Близкия изток, и зет му Джаред Къшнър са провели преговорите, според информация на агенция Ройтерс. Преди малко пред журналисти на летището в Палм Бийч Тръмп каза, че Ормузкия проток скоро ще бъде отворен и под съвместен контрол, а новият лидер на Иран ще бъде знак за "промяна на режима".