Хиляди българи щурмуват Серес, пазарът с 30% по-евтин

Освен че пълнят багажниците на колите с основни продукти, българите търсят и развлечение

Хиляди българи намериха решение на инфлацията у нас само на 50 км от границата. Гръцкият град Серес се превърна в убежище за семейния бюджет, където единната валута и по-ниското ДДС правят пазаруването не само по-лесно, но и значително по-изгодно. Проверка на място показа, че пазарът в Серес излиза с до 30% по-евтино, отколкото в Благоевград или София.

Всяка събота и неделя паркингите пред големите търговски вериги и местния пазар са изпълнени с автомобили с българска регистрация предимно от Благоевград, Сандански и дори София. Основният двигател на този поток е разликата в цените на основни хранителни продукти.

Зехтин, млечни изделия и пресни морски дарове са сред най-купуваните

стоки, като често цената им е с 20-30% по-ниска от тази в българските магазини.

След приемането на еврото у нас падна и последната бариера пред българските купувачи, които и преди редовно пазаруваха в близки до границата градове, но с притеснения от валутния риск и пресмятането. Сега хората виждат директно, че един литър зехтин в Серес струва €8,50, докато същият продукт в столичен супермаркет е € около 12,50 евро. Подобна е ситуацията и при сиренето “Фета” или овчето сирене - в Серес то се предлага за €10,50-€12,50, докато в Благоевград и София стига €12-€14,50, или около 14% разлика в цената.

Прясната риба - ципура или лаврак, също е значително по-достъпна - до 21% по-евтина в Серес. Маслините, особено сорт “Каламата”, са сред най-силно отличаващите се продукти: цените им в Серес са с около 34% по-ниски. Гръцкото кисело мляко (цедено) също е по-евтино - €3,20 срещу €4,50 за килограм в България.

При сезонните зеленчуци разликата остава осезаема

- доматите в Серес са €1,80-€2,20 евро, докато в България достигат €2,50-€3,50, което е около 30% повече. Дори при нехранителни стоки като прах за пране разликата е значителна - около 28% по-ниска цена в Серес.

Цените в заведенията са сходни, като капучиното варира около €3,50 в Серес и €2,30-€3,50 евро в България.

“Идваме веднъж месечно. Пълним колата със сирене “Фета”, маслини и перилни препарати. Тук промоциите са реални, а не само на хартия”, споделя Иванка от Сандански, докато товари багажника. По нейни думи млечните продукти в Гърция са с около 15-20% по-евтини, а качеството е несравнимо.

Освен пълните чанти българите търсят и развлечение. Ресторантите и традиционните таверни в центъра на града отчитат сериозен ръст на посещаемостта. Обядът в Гърция се е превърнал в задължителен ритуал, съчетаващ кулинарното удоволствие с усещането за кратка ваканция.

Докато българските търговци по границата се оплакват от отлив на клиенти, бизнесът в Серес процъфтява. Местните търговци вече адаптират услугите си - не е рядкост да видите табели на български език или персонал, който владее основни фрази, за да улесни съседите си.

Местните търговци в Серес отдавна са спрели да гледат на българите като на случайни туристи.

“Българите са нашите най-лоялни клиенти

Те не само пазаруват, но и обичат да седнат, да хапнат добре, да поръчат пресен октопод и домашно вино. Вече сме научили основни думи на български, а менютата са преведени”, казва Костас, собственик на таверна в центъра на града.

С наближаването на великденските празници интересът към Серес е в пика си. Хотелите в района вече отчитат 85% заетост, като голяма част от резервациите са именно от България.

Пакетните предложения за три нощувки със закуска и празнична вечеря варират около €280 - €320 евро, което се оказва по-изгодно от много оферти в България.

Основният аргумент на българите в Серес не е само цената, а съотношението цена - качество.

Продукти като зехтин и млечни изделия са с по-ниско съдържание на консерванти на по-ниска цена. Гърция прилага

по-ниски ставки на ДДС за определени хранителни групи,

което директно влияе на крайната цена на рафта, докато в България търговски надценки често “изяждат” ползата от по-ниските производствени разходи.

В Серес маркетинговата стратегия е проста – гостоприемство. В почти всяка таверна или кафене поръчката е придружена от безплатна бутилка минерална вода, а след обяда често - с десерт от заведението (гръцко кисело мляко с мед или плодове). А тези малки жестове правят преживяването по-комфортно.

Българи, които редовно посещават съседката ни, коментират, че феноменът Серес е урок по пазарна икономика - потребителят винаги отива там, където парите му тежат повече, а обслужването го кара да се чувства като гост, а не като ходещ портфейл.

Няма да затварят бензиностанции, дават на всяка по 3000 евро

Бензиностанциите в Гърция остават отворени, след като правителството и търговците постигнаха споразумение. То дойде след среща на министъра на развитието Такис Теодорикакос с Федерацията на собствениците на бензиностанции. На нея бе договорено всеки обект да получи по 3000 евро, за да се справи с повишените разходи.

Преди това обаче правителството в Атина въведе таван на печалбата с пределна надценка от 12 евроцента на литър спрямо цените на едро за бензиностанциите в континенталната част. Обектите на островите могат да добавят още 5 евроцента заради логистичните предизвикателства.

Тези ограничения обаче предизвикаха протести и дори се стигна до затваряне на бензиностанции на някои острови. След постигнатото споразумение Теодорикакос бе категоричен, че ще има строги проверки по цялата верига - от рафинериите до крайните търговци. За установени нарушения и превишаване на разрешения марж на печалба са предвидени санкции, които могат да достигнат до 1 милион евро.

Споразумението в Атина е добра новина за хилядите българи, планиращи почивка в Гърция, защото ще има къде да заредят. Но цените в Гърция остават едни от най-високите в ЕС. Средно литър бензин и дизел се продава за 1,93-1,95 евро, докато у нас дизелът е 1,60 евро, а бензинът - 1,45.

Затова съветите към българските шофьори е да заредят преди границата, ако искат да спестят по 10 евро на резервоар. Но трябва да се внимава с пренасянето на резервно гориво в туби. В Гърция са разрешени максимум 10 литра в сертифициран съд. Превишаването на това количество може да доведе до сериозни глоби при полицейска проверка.