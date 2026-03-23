След катастрофа с мотоциклет почина кънтри певецът Рони Боуман

Певецът и автор на песни в стил блуграс и кънтри Рони Боуман почина на 64-годишна възраст.
Според Bluegrass Today музикантът е починал в неделя следобед, след като ден по-рано е получил тежки наранявания при катастрофа с мотоциклет в Ашланд Сити, Тенеси.
Боуман е бил откаран в болница „Вандербилт" в Нашвил, където по-късно е починал от раните си, пише "Дейли мейл".
Артистът е работил с изпълнители като Крис Стейплтън, Лорета Лин, Ли Ан Уомак и „Брукс и Дън", а също така е съавтор на наградения хит на Стейплтън Nobody To Blame.
През кариерата си, продължила повече от четири десетилетия, Боуман се превърна в един от най-уважаваните изпълнители в света на блуграс музиката.