ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският шах ще допуска от 1 юни на турнира са...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22527186 www.24chasa.bg

След катастрофа с мотоциклет почина кънтри певецът Рони Боуман

Рони Боуман КАДЪР: Екс/@FarOutMag

Певецът и автор на песни в стил блуграс и кънтри Рони Боуман почина на 64-годишна възраст.

Според Bluegrass Today музикантът е починал в неделя следобед, след като ден по-рано е получил тежки наранявания при катастрофа с мотоциклет в Ашланд Сити, Тенеси. 

Боуман е бил откаран в болница „Вандербилт" в Нашвил, където по-късно е починал от раните си, пише "Дейли мейл".  

Артистът е работил с изпълнители като Крис Стейплтън, Лорета Лин, Ли Ан Уомак и „Брукс и Дън", а също така е съавтор на наградения хит на Стейплтън Nobody To Blame. 

През кариерата си, продължила повече от четири десетилетия, Боуман се превърна в един от най-уважаваните изпълнители в света на блуграс музиката.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

