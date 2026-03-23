Стармър: Великобритания трябва да се подготви за продължителен конфликт в Близкия изток

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Великобритания "трябва да се подготви за възможността войната с Иран да продължи известно време", но добави, че няма "сериозни опасения" относно енергоснабдяването, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Цялото ни внимание и енергия трябва да бъдат насочени към бърза деескалация на обстановката, но трябва да планираме на базата на това, че нещата може да продължат така още известно време и по този начин ще планираме днес следобед", каза Стармър пред парламентарна комисия, говорейки за извънредна среща с министрите си, която ще се състои по-късно днес.

Той добави, че макар правителството да трябва да планира за потенциален натиск върху енергийната сигурност, то няма "никакви сериозни опасения относно енергийните доставки".