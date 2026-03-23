Турция не коментира за преговорите САЩ - Иран, но външният министър е говорил с всички замесени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хакан Фидан продължи дипломатическите си контакти и в понеделник, като проведе отделни разговори с колегите си от Пакистан, Норвегия и Египет

Министерството на външните работи на Турция отказа да коментира дали страната е посредничила в обмена на послания между Иран и Съединените щати, съобщава Türkiye Today.

Изявлението дойде на фона на съобщения за непряки контакти между Вашингтон и Техеран, докато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта продължават.

Официалните представители не предоставиха допълнителни подробности относно ролята на Турция в евентуално посредничество.

В неделя външният министър Хакан Фидан проведе телефонни разговори с иранския външен министър Абас Арагчи и с колегите си от Катар, Саудитска Арабия, Пакистан, Египет и Европейския съюз.

Турски представители също така съобщиха, че Фидан е разговарял с американски представители в рамките на усилията за прекратяване на войната, без да предоставят допълнителни подробности.

Фидан продължи дипломатическите си контакти и в понеделник, като проведе отделни разговори с колегите си от Пакистан, Норвегия и Египет.

Контактите се осъществяват на фона на засилените дискусии по различни канали в контекста на продължаващия конфликт.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през последните два дни САЩ и Иран са провели много добри и плодотворни разговори, насочени към пълно и цялостно разрешаване на конфликта.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че е наредил на US министерството на отбраната да отложи с пет дни всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура.

Той посочи още, че отлагането ще зависи от резултата от текущите преговори, които описа като задълбочени, подробни и конструктивни.

Иранските медии и официални източници отхвърлиха твърденията на Тръмп, като заявиха, че не е имало нито пряк, нито непряк контакт с американския президент.

Източници, цитирани от информационна агенция „Фарс", посочиха, че решението на Тръмп да отложи ударите е било продиктувано от иранските предупреждения, че в отговор могат да бъдат нанесени удари по цялата енергийна инфраструктура в Западна Азия.

„Няма нито пряк, нито непряк контакт с Тръмп", заяви ирански източник, като добави, че САЩ са се оттеглили, след като са чули предупреждението.

По-рано стана ясно, че Турция и Катар поредничат в преговорите за постигане на споразумение между Вашингтон и Техеран.

Израелски представител посочи, че посредническите държави организират по-късно тази седмица среща в Исламабад с участието на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и други представители на Техеран, както и на Уиткоф, Къшнър и вицепрезидента Ванс от страна на САЩ.