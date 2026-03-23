Чехия разследва възможна руска следа в пожара в отбранително предприятие

Чешката полиция и отбранителната компания ЛПП, произвеждаща дронове за Украйна, разследват пожара в завод в Пардубице за възможни връзки с руски интереси, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на ЛПП, съобщава БТА.

Органите на реда разглеждат случая като умишлена атака, след като чешки медии получиха имейли от организация, протестираща срещу производството на оръжие за Израел, която пое отговорност за пожара.

Пламъците, които избухнаха в петък, повредиха производствени цехове и стока на склад, но не попречиха на планирана доставка на 40 щурмови дрона за Украйна, посочи ЛПП, чието предприятие се намира на 120 км източно от Прага.

"Въпреки че антиизраелска организация пое отговорност за нападението, ние, заедно с полицията, проверяваме и други възможни подбуди, включително евентуална руска връзка", посочи компанията и по този начин потвърди разпространена по-рано от чешкия новинарски сайт "Одкрито" информация.

ЛПП каза, че не произвежда техника за Израел и няма никакво сътрудничество с израелското отбранително дружество "Елбит Системс". Компанията заяви, че през 2023 г. действително са били обявени такива намерения, но допълни, че те така и не са се осъществили.

Чешкият всекидневник "Млада фронта днес" цитира източници, според които по първоначални сведения именно продукцията от дронове за Украйна на ЛПП е била истинската мишена на атаката, която е била прикрита като антиизраелски акт.

Полицията съобщи, че разследва различни версии, но отказа да коментира възможна руска връзка.

Русия, която нахлу в Украйна през 2022 г., редовно отрича обвиненията, че извършва хибридни атаки в страни от ЕС, окачествявайки ги като безпочвени и породени от русофобия, отбелязва Ройтерс.