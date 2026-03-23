САЩ и Иран се договарят по 15 точки

Тръмп: Иран даде принципно съгласие да се откаже от ядрените оръжия

Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро, ако има споразумение, казва президентът на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите между САЩ и Иран са в ход и вече са довели до важни точки на съгласие, което дава надежда за сключване на споразумение в близко бъдеще, съобщава Ynet Global. Според него изготвяната рамка включва 15-точково споразумение и ще засегне въпроса за запасите от обогатен уран на Иран.

В изявление пред репортери, няколко часа след като обяви, че се отказва от предишния ултиматум към Техеран, Тръмп заяви, че преговорите, започнали в неделя, продължават и биха могли скоро да дадат резултати, ако протичат ползотворно. Той добави, че неговите пратеници в Близкия изток, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ръководят преговорите.

Тръмп посочи, че преговорите не се водят с върховния лидер на Иран, а с личност, която той описа като "уважавана" иранска фигура, и добави: „Не считам сина на Хаменей за лидер".

Американският президент заяви, че Иран е поел инициативата за установяване на контакт и е дал принципно съгласие да се откаже от ядрените оръжия, като каза: „Съгласиха се да нямат ядрени оръжия".

Намекна, че САЩ биха могли да поемат контрола над обогатения уран като част от споразумението и заяви, че Израел е бил информиран и ще бъде доволен от крайния резултат.

Тръмп също така свърза преговорите със стратегическия Ормузки проток, като заяви, че той ще бъде отворен много скоро, ако има споразумение.

По-рано Тръмп беше заплаши да нанесе удари по енергийната инфраструктура на Иран, ако протокът не бъде отворен отново - ултиматум, който той отложи засега в рамките на преговорите.

Защитавайки предупреждението, той заяви, че нанасянето на удари по енергийни съоръжения ще бъде различно от това, което Русия прави в Украйна.

Тръмп е отказал да коментира възможността за разполагане на американски сухопътни сили в Иран.

Американският президент също така намекна за възможността за по-широки политически промени в Иран, като заяви, че САЩ може би ще намерят лидер, както са направили във Венецуела. Той е описал много сериозна форма на смяна на режима, която можело да включва съвместно лидерство.

В Израел официални лица предполагат, че в преговорите може да участва председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. Смята се обаче, че преговорите се водят предимно по непряк път и остава неясно дали американски официални лица са в в директен досег с тях.