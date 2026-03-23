Словашка партия иска референдум за предварително прекратяване на мандата на Фицо

Извънпарламентарната словашка партия „Демократи" призовава за оставката на министър-председателя Роберт Фицо и предаде на президента Петер Пелегрини над 384 000 събрани подписа с искане за провеждане на референдум за съкращаване на мандата на настоящото правителство, съобщиха представители на партията на пресконференция провела се днес пред Президентския дворец, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Партията предлага референдумът да се проведе на 27 юни 2026 г. Според председателя на партията Ярослав Над целта на референдума е да се прекрати предсрочно мандатът на настоящото правителство, да бъдат възстановени Специализираната прокуратура и Националната агенция за борба с престъпността, както и да бъде премахната пожизнената пенсия на Фицо (плащания, които заемалите високи държавни длъжности в Словакия получават пожизнено - бел.ред.). „Днес мога с гордост да кажа, че официално представяме демократичната оценка на обществото за правителството на Роберт Фицо. Внасяме точно 384 314 подписа от словашки граждани при президента", заяви Ярослав Над.

Над подчерта, че подписите идват от граждани от цяла Словакия и са събирани от членове на партията в стотици градове и села. „Тези подписи са от обикновени хора – от Собранце (Кошишки регион) до Кути (Търнавски регион). И това не е някакво въображаемо число, нито статистика. Подписите не са купени, не са генерирани от изкуствен интелект, а са действително положени от граждани на Словакия", заяви той.

Над също така призова президента да обяви референдум. „Референдумът е легитимен инструмент, признат от Конституцията, и вярвам, че държавният глава също ще уважи това", каза той, като добави, че партията е изпълнила всички законови изисквания за свикване на референдум.