Тръмп сменя тактиката за Иран през часове, иска да управлява Ормуз заедно с аятолаха (Обзор)

САЩ спряха ударите за 5 дни, говорят за преговори и 15 точки за край на войната

Психологическа война и печелене на време - така Иран разтълкува последните изказвания на Доналд Тръмп, които звучат, меко казано, непоследователни.

През изминалия уикенд между Вашингтон и Техеран прехвърчаха искри, след като в събота американският президент заплаши да унищожи иранските електроцентрали, ако Ормузкият проток не бъде отворен до 48 часа. Крайният срок изтичаше късно в понеделник, а Иран предупреди САЩ, че ако предприемат подобни атаки, ще порази критична инфраструктура в Близкия изток. От Техеран заплашиха и с миниране на Персийския залив, ако бъдат атакувани стратегическите острови, сред които и Харг.

И докато в понеделник светът отброяваше оставащото време от 48-часовия ултиматум на Тръмп, той реши да смени тактиката. Обяви, че САЩ спират за 5 дни атаките по иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура. Републиканецът отбеляза, че решението му идва, след като Вашингтон и Техеран провели “много добри и продуктивни разговори”. Те били насочени към “окончателния край на враждебните действия в Близкия изток”, заяви Тръмп.

Републиканецът подчерта, че срещите са все още в ход и ударите спират “при условие че разговорите бъдат успешни”.

Отговорът на Техеран не закъсня. Иранският президент Масуд Пезешкиан обяви, че страната

не води преговори с Вашингтон:

“Изявленията на президента на САЩ идват в контекста на опитите за понижаване на цените на енергията и печелене на време за изпълнение на военните му планове”.

Пезешкиан потвърди все пак, че Иран води преговори, но със страните от Близкия изток, по-конкретно с Оман, за да осигури координация и преминаване на кораби през Ормузкия проток.

От Корпуса на гвардейците на ислямската революция бяха повече от категорични, че “преговори нямаше, няма и да има”, като предупредиха, че с настоящата “психологическа война” на САЩ Ормузкият проток няма да се върне в състоянието си отпреди войната. И все пак веднага след обявяването на 5-дневната отсрочка цената на петрола се понижи под 100 долара за барел.

Републиканецът не спря дотук и по-късно обяви, че Иран

“много иска да сключи сделка”

И допълни, че били постигнати “основни точки на съгласие” след разговор с “високопоставен човек” на режима. Тръмп поясни, че не става дума за новия върховен лидер Моджтаба Хаменей. Според президента се обсъждат 15 точки за край на войната, като Техеран да се откаже от ядрените оръжия били точки едно, две и три.

Пред репортери във Флорида Тръмп обяви, че Ормуз ще бъде отворен “много скоро” и дори ще бъде управляван под съвместния контрол “на мен и аятолаха, който и да е той”.

Докато Тръмп предпочете да не разкрива с точно кого от Иран води преговори, израелски служители разкриха пред “Аксиос”, че става дума за председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, като с него са се свързали емисарят на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър.

Смята се, че още нямало директна комуникация, но посредници били Египет, Пакистан и Турция. Източници твърдят, че именно в Исламабад ще има среща по-късно тази седмица, на която щели да присъстват Галибаф и други представители на Техеран, както и Уиткоф и Къшнър, а може би и вицето на САЩ Джей Ди Ванс.

Висш ирански служител, запазил анонимност, коментира пред Ройтерс, че САЩ са поискали среща с Галибаф в събота, но мястото ѝ не било уточнено.