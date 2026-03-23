Българин, снабдявал картел с ракети и картечници, може да лежи до живот в САЩ

Петър Мирчев наемал африканци да фалшифицират документи

Българин е получил обвинения в САЩ за незаконна търговия с оръжия с най-големия и влиятелен мексикански картел “Ново поколение Халиско” (НПХ).

Оръжейният търговец Петър Мирчев се е явил пред федералния съд в щата Вирджиния в петък, за да му бъде връчен съдебен акт за няколко престъпления, сред които заговор за разпространение на кокаин, картечници и разрушителни устройства.

Според разследващите поне от септември 2022 г. българинът е бил в комбина с други трима обвиняеми от Африка за дистрибуция на оръжия с военни цели до картела НПХ - една от най-жестоките и активни транснационални престъпни организации в Мексико. Групировката беше обявена за терористична от Вашингтон през февруари 2025 г. Оръжията включват картечници, ракетни пускови устройства, гранати, оборудване за нощно виждане, снайпери, противопехотни мини и противовъздушни оръжия.

Федералните прокурори твърдят, че на поредица от срещи с членове на НПХ Мирчев е дал съгласие да организира, координира и участва в незаконни сделки, като се е стремил да не бъде разкрит от служителите на международните и американските правоохранителни органи. Сенчестият търговец дори раздавал брошури на опасните си клиенти, в които нагледно описвал стоката си.

За да изпълни предполагаемо споразумение, сключено с НПХ, Мирчев е наел други трима заподозрени. Това са кениецът Елиша Одиамбо Асумо, танзаниецът Субиро Осмонд Мвапинга и угандиецът Майкъл Катунги Мпейрве, като последният е бивш високопоставен служител в правителството на своята страна.

Те са били натоварени със задачата да набавят необходимата документация за фиктивен легален износ на оръжие към различни африкански държави, включително фалшиви сертификати за крайни потребители и протоколи за проверка на доставката. Мирчев по-рано е бил замесван в схеми на руския контрабандист на оръжия Виктор Бут, познат още като “Търговецът на смъртта”. Ако бъде признат за виновен, го грозят поне 10 години затвор или доживотна присъда. Мирчев беше заловен в Испания на 8 април 2025 г., а тази година бе екстрадиран в САЩ.