Войната с Иран свършва на 9 април?

Израелски представител обяви, че Вашингтон е определил 9 април за целева дата за спиране на войната, което означава, че остават около 21 дни за борби и преговори. Това се случва след изявленията на американския президент Доналд Тръмп.

Представителят заявил, че се очаква преговорите между Иран и САЩ да се състоят по-късно тази седмица в Пакистан, като добавя, че Вашингтон не е информирал Израел за контактите с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. Приключването на войната до тази дата би позволило на Тръмп да посети Израел в Деня на независимостта, за да получи Наградата „Израел", посочва израелският представител, цитиран от Ynet Global.

Наградата „Израел" се връчва ежегодно, в Деня на независимостта на Израел на държавна церемония в Йерусалим. Присъстват президентът, министър-председателят, председателят на Кнесета (законодателната власт на Израел) и председателят на Върховния съд. Учредена е през 1953 г. по инициатива на министъра на образованието Бен-Цион Динор,който сам я печели през 1958 и 1973 г.

Израелски служители от отбраната смятат, че дори ако сраженията с Иран продължат дотогава, Техеран вероятно ще поддържа постоянен темп на ракетни обстрели срещу Израел, като средно ще се изстрелват около 10 ракети на ден.

Официални представители заявиха, че Иран през някои дни е изстрелвал между 12 и 15 ракети, докато в други броят им е спадал до около седем. Те обаче посочиха, че Иран е имал затруднения при провеждането на мащабни ракетни обстрели, отчасти поради повреди в системите му за командване и управление.

Според актуализирани данни на израелската армия около 330 ракетни пускови установки в Иран са изведени от употреба. Приблизително половината от тях са унищожени, а останалите са станали неизползваеми, след като са били блокирани в тунели или подземни съоръжения. Израелските оценки сочат, че между 100 и 150 пускови установки остават в експлоатация.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са нанесли удари по множество цели, включително щаб на „Силите Кудс" - елитна част на Иранската революционна гвардия, която контролира и координира операциите в чужбина.

Още удари били нанесени по щаб на противовъздушната отбрана на Революционната гвардия, командния център на сухопътните сили, разположен в голям военен комплекс в центъра на Техеран, разузнавателни обекти на „Силите Кудс" и обект на иранското министерство на отбраната, използван за производство на морски крилати ракети.

Военните също така информирали, че са нанесли удари по производствени предприятия и изследователски обекти, свързани с електроника, балистични ракети и бойни глави, като добавили, че ударите продължават според плана.

В Ливан израелските сили продължават да нанасят удари по позиции на „Хизбула". Представители на Министерството на отбраната оценяват, че бастионът на групата в южните предградия на Бейрут е почти опустошен и че „Хизбула" до голяма степен е предотвратила пряко участие в сблъсъци или организирани отбранителни действия.

Ирански официални лица публично отхвърлиха перспективата за преговори. Военен представител заяви пред информационната агенция „Тасним", че Иран е подготвил изненади за следващите дни, които ще изяснят изхода от ситуацията.

Ебрахим Резаеи, говорител на Комитета по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, заяви, че при тези обстоятелства преговорите били безсмислени и че противниците на Иран „разбират само езика на силата и ракетите".

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че страната му е получила сигнали от „приятелски държави", сочещи интерес от страна на САЩ към преговори за прекратяване на войната, но Техеран все още не е отговорил. Той добави, че позицията на Иран по отношение на Ормузкия проток и условията за прекратяване на конфликта остават непроменени.

Високопоставен ирански служител заяви пред Ройтерс, че САЩ са поискали среща с Галибаф, но Иран все още не е отговорил. „Файненшъл таймс" съобщи, че пакистански служители посредничат между ирански представители и пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.