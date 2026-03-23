Инфлуенсърка от Тайван почина, след като сбъркала тумор с мускулна контузия

29-годишната инфлуенсърка Уан Вей-Чиен е починала, след като първоначално е сбъркала тумор с разтягане на мускул, причинено от вдигане на тежки предмети.

Смъртта ѝ беше потвърдена в четвъртък, 19 март, от представители на нейния екип.

През 2021 г. на Вей-Чиен била поставена диагноза лимфом, след като усетила подуване и болка под мишницата. Първоначално жената помислила, че става дума за мускулна травма, но потърсила лекарска помощ, след като открила бучка. Въпреки преминатото лечение, туморът продължил да расте бързо, съобщава Creatorzine.

През годините Вей-Чиен, която е от Тайван, събра над 18 000 последователи, като публикува в интернет откъси от ежедневието си, пише "Дейли мейл".

През 2022 г., след като химиотерапията е причинила косопад, тя публикува снимка на себе си с гаджето си и приятелите си, които в знак на солидарност тайно са обръснали главите си.

„В момента, в който ги видях, избухнах в сълзи. Емоциите ми просто експлодираха", сподели тогава тя.