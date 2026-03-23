Стармър: Работим с отбранителния сектор за доставка на ракети за ПВО на партньорите си от Персийския залив

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че правителството му "работи с отбранителната промишленост за доставка на ракети за противовъздушна отбрана на партньорите си от Персийския залив и бързо разгръща системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Бахрейн", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Разполагаме системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Бахрейн с бързи темпове", заяви Стармър пред парламентарна комисия.

"Това бе въпрос, който се появи като спешен този уикенд. Правим същото с Кувейт и Саудитска Арабия", добави той.

Коментарите на Стармър идват след обявеното от него на 18 март, че Великобритания е засилила подкрепата си за партньорите от Персийския залив, включително чрез свикване на лидери на отбранителната индустрия и потвърждаване на планове за закупуване на повече леки ракети за собствените си въоръжени сили и регионалните съюзници.