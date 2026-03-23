ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха престъпна схема в Гърция, ощетила държават...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22528196 www.24chasa.bg

Стармър: Работим с отбранителния сектор за доставка на ракети за ПВО на партньорите си от Персийския залив

2748
Киър Стармър СНИМКА: Ройтерс

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че правителството му "работи с отбранителната промишленост за доставка на ракети за противовъздушна отбрана на партньорите си от Персийския залив и бързо разгръща системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Бахрейн", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Разполагаме системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Бахрейн с бързи темпове", заяви Стармър пред парламентарна комисия.

"Това бе въпрос, който се появи като спешен този уикенд. Правим същото с Кувейт и Саудитска Арабия", добави той.

Коментарите на Стармър идват след обявеното от него на 18 март, че Великобритания е засилила подкрепата си за партньорите от Персийския залив, включително чрез свикване на лидери на отбранителната индустрия и потвърждаване на планове за закупуване на повече леки ракети за собствените си въоръжени сили и регионалните съюзници.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)