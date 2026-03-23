Мелони след референдума за съдебна реформа: Италианците решиха и ние уважаваме това

"Италианците решиха. И ние уважаваме това решение. Ще продължим напред, както винаги сме го правили, отговорно, с решимост и с уважение към италианския народ и към Италия", това заяви италианската премиерка Джорджа Мелони след като резултатите от преброяването на над две трети от секциите в Италия показаха, че на референдума за съдебната реформа надделява „Не“-то, предадоха италиански медии, цитирани от БТА.

Според частичните резултати „Не“-то води с 53,76 процента срещу 46,24 процента за „Да“-то при преброени бюлетини от над две трети от секциите. Преброяването се следи в реално време от агенция АНСА. Избирателната активност, според окончателни данни е била от близо 59 процента.

„Суверенитетът принадлежи на народа и италианците ясно изразиха волята си днес“, каза още Мелони. „Правителството направи това, което обеща, като проведе съдебна реформа, която беше заложена в нашата предизборна платформа. Подкрепяхме я докрай и след това върнахме избора на гражданите, а гражданите решиха. И както винаги, ние уважаваме тяхното решение“, заяви тя.

„Очевидно съжаляваме за пропусната възможност да се модернизира Италия, но това не променя нашия ангажимент да продължим да работим със сериозност и решителност за доброто на нацията и да изпълним мандата, който ни е поверен. Ще продължим напред, както винаги, с отговорност, решителност и най-вече с уважение към Италия и нейния народ“, подчерта Мелони.

Тя винаги е казвала, че евентуално поражение на референдум няма да се отрази на нейното правителство.

Според Лучо Малан, ръководител на парламентарната група на „Италиански братя“, партията на премиерката Мелони, управляващите няма в какво да се упрекват. Те са обещали в предизборната си програма реформа на съдебната система, тя е била прокарана в парламента, после е била предложена и на референдум. Според Малан някои са придавали на тази реформа едно значение, каквото тя не е имала.

Според Галеацо Бинями, ръководител на парламентарната група на „Италиански братя“ в Камарата на депутатите, изходът от референдума не решава съдбата на правителството. „Познавам от известно време Джорджа Мелони, не си спомням за политическа битка, от която тя се е оттеглила. Така че не очаквам от нея да направи нещо по-различно от това, което тя винаги е правила“, заяви той.

„Постигнахме го! Да живее конституцията“, написа в „Екс“ бившият италиански премиер Джузепе Конте и лидер на опозиционното движение „Движение 5 звезди“, което беше в опозиция на съдебната реформа.

„Това е ясен политически сигнал за Мелони и за правителството, които сега трябва да размислят, да изслушат страната и истинските й приоритети“, заяви лидерката на опозиционната Демократическа партия Ели Шлайн. „Това също е и послание за нас. Страната иска алтернатива и ние имаме отговорността да я организираме“, допълни тя. Шлайн увери, че нейната партия ще работи с останалите прогресивни сили в страната, за да изграждането на тази алтернатива.

„Мачът по същество приключи. „Не“-то победи за изненада на управляващите. Днес се случи един огромен политически факт и когато народът говори, палатът трябва да слуша“, заяви бившият италиански премиер Матео Ренци. Той подчерта, че неуспехът на съдебната реформа е един важен етап за премиерката Мелони, която е твърдяла, че е „благословена с подкрепата на хората“. „Днес посланието е много силно и ясно и това е едно гръмко поражение“, заяви Ренци, който е лидер на центристката партия „Италия Вива“. Според него поражението е тройно – първо за мотивите за съдебната реформа, после за цялото правителство и накрая и за арогантния начин, по който управляващите са искали да направят реформата“.

Според Маурицио Ландини, ръководител на най-големия синдикат в Италия "Италианска конфедерация на труда" изходът от референдума означава, че конституцията не се променя и че е настъпила нова пролет за страната. Той призова всички, които са доволни от този факт, да излязат на демонстрация днес на площад „Барберини“ в Рим. Ландини нарече победата на „Не“-то на референдума послание за единство и хубав ден за Италия.

Същевременно оставка подаде ръководителя на синдиката на италианските магистрати - Национална асоциация на магистратите - Чезаре Пароди. Той каза, че го прави по лични причини.

Самият магистратски съюз заяви, че отхвърлянето на съдебната реформа на референдума е начална точка и един добър ден за Италия. Отхвърлянето на съдебната реформа е нещо добро не само за съдебната система, но и за всички италианци, казва още организацията. Тя подчертава, че това е допринесло за съхранението на автономността и независимостта на съдебната система и за защита на конституцията на страната.

Правосъдният министър Карло Нордио заяви, че признава суверенното решение на народа относно съдебната реформа. Нордио беше архитект на реформата. Той каза, че поражението на реформата на референдума няма да има политическо значение за правителството.

Главният прокурор на Неапол Никола Гратери един от водещите противници на съдебната реформа определи случилото се на референдума като силен и яден сигнал в защита на конституцията и за запазване на баланса между изпълнителната и съдебната власт. Той подчерта, че съдебната система се нуждае от сериозни реформи, а не от такива, каквито са били предложени за гласуване на референдума. Тези сериозни реформи трябва да включват например намаляване на времето, през което се водят делата, и подобряване на съдебната система с цел гарантиране на ефикасност, но без да се пожертват гаранциите за нейната независимост. Според Гратери тези реформи трябва да бъдат приложени отговорно и при зачитане на правата.

В Неапол магистрати пък запяха антифашистката песен Bella Ciao, когато стана ясно, че надделява „Не“-то на референдума.

Вицепремиерът на Италия и министър на външните работи Антонио Таяни, лидер на управляващата партия „Форца Италия“ заяви относно поражението на съдебната реформа на референдума, че управляващите са направили всичко, за да може на референдума да победи „Да“-то. "Суверенният народ изрази мнението си и ние се подчиняваме на неговата воля“, каза Таяни. Той добави, че референдумът е бил истинска демонстрация за демокрацията. "Направихме всичко възможно, за да разясним важността на реформата, която щеше да направи съдебната система по-справедлива и Италия е по-свободна“, каза Таяни. "Но италианците имаха различно мнение и ние признаваме това с най-голямо уважение“, допълни той.

За реформата се бяха обявили и най-големите деца на покойния италиански премиер Силвио Берлускони – Марина и Пиерсилвио Берлускони. Берлускони имаше редица съдебни проблеми.