Ограничават достъпа на украинските военни до хазарта

СНИМКА: Pixabay

Министерството на цифровата трансформация на Украйна, съвместно с министерството на отбраната, разработва механизъм за ограничаване на достъпа до хазарт за военнослужещите, съобщи Укринформ, цитирана от БТА. 

Агенцията се позовава на публикация за тези намерения във Фейсбук на министерството на цифровата трансформация на Украйна.

"Продължаваме системната борба срещу зависимостта от хазарта. Нашата цел е да защитим военнослужещите и техните семейства от рисковете и последствията от проблемния хазарт. За да постигнем това, съвместно с министерството на отбраната подготвяме механизъм, който ще ограничи участието на защитниците в хазартни игри по време на военно положение", гласи изявлението.

Според министерството, при влизане в хазартна платформа потребителите ще бъдат проверявани спрямо регистър на лицата, на които е наложено ограничение за хазарт, както и спрямо база данни на военнослужещите. Ако се потвърди наличието на ограничение, достъпът до играта ще бъде блокиран.

От министерството подчертаха, че операторите на хазартни игри няма да получават никаква информация за военния статус на дадено лице. Системата ще посочва само дали съществува ограничение, без да разкрива лични данни или обяснения.

Механизмът ще бъде внедрен от "ПлейСити", държавната агенция, регулираща хазартния пазар.

През 2025 г. "ПлейСити" блокира над 2500 незаконни уебсайта за онлайн казина, отбелязва Укринформ.

