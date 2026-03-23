Военен товарен самолет се е разбил в Колумбия (Видео)

КАДЪР: Ютуб/Times Of India

Военен товарен самолет се е разбил малко след излитането си в югозападната част на Колумбия, в резултат на което има жертви, но броят им все още не е определен, съобщи колумбийският министър на националната отбрана Педро Санчес, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.  

Министърът посочи в „Екс“, че трагичният инцидент е станал в отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор. Изображения, разпространени онлайн от местни медии, показват черен облак дим, издигащ се от мястото, където се е разбил самолетът, и камион с войници, пътуващ бързо натам.

Санчес не уточни колко войници са били на борда на товарния самолет „Херкулес С-130“. Министърът посочи, че спасителни екипи са били изпратени на мястото на катастрофата и че причината за инцидента все още не е установена. 

„Това събитие е дълбоко болезнено за страната“, написа Санчес. 

Около 57 души са били извадени живи от катастрофата с колумбийския военен самолет „Херкулес С-130“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама военни. 

