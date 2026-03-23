Тимчо Муцунски обсъди напредъка на РСМ по пътя към ЕС с еврокомисаря Марта Кос

Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски се срещна с еврокомисаря по разширяването Марта Кос в Брюксел, предаде МИА. По време на срещата те обсъдиха напредъка на страната в процеса на присъединяване към ЕС и програмата ѝ за реформи, както и изпълнението на Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.

В съобщение на Министерството на външните работи и външната търговия, цитирано от агенцията, се посочва, че Муцунски е приветствал конструктивното и открито сътрудничество с Европейската комисия и нейните служби и е подчертал, че правителството остава изцяло ангажирано с постигането на напредък в процеса на интеграция и напълно мобилизирано при изпълнението на свързаните с ЕС реформи, пише БТА.

По време на разговора е бил приветстван и напредъкът на Северна Македония в няколко инициативи, които носят конкретни ползи за гражданите и икономиката, като например присъединяването към Единната зона за плащания в евро (SEPA) през октомври м.г. и дейностите за хармонизиране с правилата на ЕС за роуминг.

На срещата бяха повдигнати и няколко други актуални въпроса в областта на сътрудничеството на страната с ЕС, с акцент върху икономическата интеграция и свързаност, отбелязва МИА.

По-рано през деня Муцунски проведе брифинг с представители на държавите членки на Работната група за разширяване и страните преговарящи за присъединяване към ЕС (COELA) на Съвета на Европейския съюз. На брифинга той потвърди ангажимента на правителството за европейския път на страната с акцент върху постигането на конкретни резултати от реформите с цел подобряване на живота на гражданите и по-нататъшно привеждане в съответствие със стандартите на ЕС, пише още агенцията.

Муцунски говори за текущите дейности, които правителството предприема за ускоряване на процеса на интеграция, като подчерта необходимостта от ясен, предвидим и основан на заслуги процес на присъединяване като каза че той е от интерес както за страните кандидатки, така и за държавите членки.