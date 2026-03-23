Разбиха престъпна схема в Гърция, ощетила държавата с 22 млн. евро

Гръцките власти разбиха престъпна схема, ощетила държавата с милиони евро, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Операцията е водена от Дирекцията за борба с организираната престъпност.

По случая са задържани 22 души, сред които счетоводители, бизнесмени и подставени лица, пише БТА.

Участвалите в престъпната схема създавали фиктивни компании, в които наемали персонал, без да плащат социални осигуровки. Според експерти щетите за Службата за социално осигуряване (ЕФКА) възлизат на 22 милиона евро.

В същото време фирмите генерирали печалби чрез развиване на дейности, но без да бъдат внасяни данъци. Така гръцката държава е била ощетена с още 11 милиона евро, се посочва в информацията.