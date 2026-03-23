Метеорит се разби в къща в Хюстън

В събота вечер в предградие на Хюстън, Тексас, предполагаем метеорит се е забил в покрива на частен дом, съобщава The Guardian. Шери Джеймс, която живее в района на Спринг, разказа за KHOU11: „Внукът ми отиде да провери и каза, че има дупка в тавана... после видях камъка и си помислих, че това прилича на метеорит".

Жената съобщила за инцидента на пожарната, която първоначално предположила, че предметът може да е паднал от самолет. По-късно пожарникарите потвърдили, че над северната част на Хюстън е наблюдаван метеорит, който се е раздробил на няколко парчета.

Американската космическа агенция NASA потвърди случая. Космическият обект с диаметър около 1 метър и тегло около 1 тон, бил видим на 49 мили над Стейджкоуч, северозападно от Хюстън, и е летял на югоизток със скорост 35 000 мили в час. Раздробяването му на 29 мили височина над Бамел създало ударна вълна, която много местни жители чули като гърмежи, съобщи Нова тв.

Хората съобщават, че са чули „гърмежи като гръмотевица", въпреки ясното небе. Уенди Камардел Хепнър от Бриджленд казва: „Звучеше като гръм, а небето беше чисто".

Инцидентът в Хюстън се случва само дни след разбиването на силен метеор в Охайо, който също предизвика звукова вълна, чута в Пенсилвания.