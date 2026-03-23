Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва

Литовската армия съобщи днес, че предполагаем дрон е навлязъл във въздушното пространство на страната и се е разбил в замръзнало езеро, намиращо се на около 20 километра от границата с Беларус, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Отломките, открити около дупка в леда, се смятат за части от дрон, заяви говорител на армията.

На видеокадри от охранителна камера за нощно виждане, разпространени от Литовското национално радио и телевизия, се чува бръмчене, продължило около 40 секунди, последвано от силен взрив, като в кадъра се виждат парчета пламтящи отломки, които летят навсякъде.

"Ние сме много близо до Беларус. Най-вероятното предположение е, че (това) е дошло от тази страна", каза говорителят на литовската армия Гинтаутас Чунис, като подчерта, че край езерото не са открити взривни вещества.

Литовската министър-председателка Инга Ругиниене ще свика утре заседание на Комисията по национална сигурност, на което да бъде обсъден инцидентът.

Миналата година Литва поиска от НАТО засилена противовъздушна отбрана, след като през юли 2025 г. военни дронове от Беларус навлязоха два пъти на нейна територия. По-рано този месец литовските разузнавателни служби съобщиха, че и двата дрона са влезли случайно над Литва.