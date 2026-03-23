Нетаняху: Тръмп вижда шанс за сключване на споразумение с Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп, който вижда шанс за постигане на споразумение с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп вярва, че има възможност "да се използват големите постижения на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и американската армия, за да се реализират целите на войната в споразумение - споразумение, което ще защити нашите жизненоважни интереси", каза Нетаняху във видеоизявление, разпространено от неговия кабинет.