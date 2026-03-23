Антарктически микроби оцеляват при екстремни температурни амплитуди, установиха учени

Антарктически микроби могат да оцеляват, като усвояват газове от атмосферата в изключително широк температурен диапазон, установиха австралийски учени, цитирани от Синхуа.

Новото проучване показва, че тези микроби могат да живеят при температури, вариращи от минус 20 до 75 градуса по Целзий – зашеметяващ температурен диапазон от 95 градуса по Целзий, се казва в изявление на австралийския университет „Монаш“.

„Това е като да видиш пингвин да процъфтява в тропическа джунгла“, каза изследователят от висшето училище Рай Холанд, който е съавтор на проучването, публикувано в списанието The ISME Journal и цитирано от БТА.

Проучването показва, че способността на микробите да се хранят с газове от атмосферата, включително водород и въглероден оксид, вероятно е активна целогодишно в Източна Антарктида и се прогнозира, че ще се увеличи с глобалното затопляне.

Този процес, известен като аеротрофия, им позволява не само да оцеляват, но и да процъфтяват по време на тъмните ледени зими, а също така ги прави устойчиви на покачващите се температури, се посочва в изявлението.

Откритията помагат да се обясни как животът оцелява в една от най-екстремните среди на Земята, каза Холанд.

Екипът измерва консумацията на атмосферни газове от микробите в лаборатория и на терен и секвенира микробната ДНК, за да идентифицира видове, гени и енергийни източници, като установява, че аеротрофията е широко разпространена и фундаментална стратегия за оцеляване на Ледения континент, предава Синхуа.