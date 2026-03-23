ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Израелските въоръжени сили съобщиха, че продължават "целенасочени наземни операции" в Южен Ливан, като добавиха, че са задържали няколко въоръжени членове на ливанското шиитско движение "Хизбула" и са ги отвели в Израел за разпит, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Израелската армия заяви, че бойците, които са били заловени вчера, са планирали да изстрелят ракета срещу израелски войници и са подготвяли позиция за атаки срещу Израел.

Заподозрените се предадоха и при тях бяха открити големи количества оръжия и оборудване, съобщиха от армията. Първоначалните данни сочат, че те са се преместили от източната част на Ливан на юг в началото на войната с Иран.

Израелската армия обвини ливанските въоръжени сили, че не са успели да разоръжат "Хизбула" и да предотвратят нейното военно присъствие в южен Ливан, както изискват съществуващите споразумения.

Израел вече е задържал други лица в съседни държави, които обвинява в участие във военизирана дейност, и ги е прехвърлял в Израел, отбелязва ДПА.

"Хизбула" се включи във войната с Иран в началото на март на страната на Техеран и възобнови ракетните атаки срещу северната част на Израел за първи път от примирието през ноември 2024 г. насам.

СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

