Бивш борец е новият министър на вътрешната сигурност на САЩ

48-годишният сенатор от щата Оклахома Маркуейн Мълин е новият министър на вътрешната сигурност на САЩ. Сенатът го утвърди с 54 гласа "за" срещу 45 гласа "против", предадоха световните агенции.

Бившият борец в смесените бойни изкуства и бизнесмен републиканец Мълин преди това е работил 10 години в Камарата на представителите на САЩ и е бил сенатор в продължение на още три години, съобщава БТА

Утвърждаването му следва неочакваното уволнение от президента на САЩ Доналд Тръмп на Кристи Ноум от поста министър на вътрешната сигурност по-рано този месец и номинирането на Мълин за неин приемник.

Ноум, която някога бе предпочитаният кандидат на Тръмп за поста, предизвика полемика заради агресивната имиграционна политика на ведомството.

Наскоро тя беше подложена на натиск заради агресивните операции на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), което е част от министерството на вътрешната сигурност. По-рано тази година двама американски граждани бяха убити от служители на ICE при отделни случаи на употреба на огнестрелно оръжие.

Публичният имидж на Ноум беше допълнително накърнен от скъпа рекламна кампания и съобщения за интимна връзка с един от нейните сътрудници.

Съюзникът на Тръмп Мълин е възприеман като прагматичен управленец и даде сигнали, че ще бъде по-умерен от своята предшественичка. По време на изслушванията преди утвърждаването си той призна, че е приятел с Ноум, но заяви, че ръководният им стил се различава.

Сега той е изправен пред предизвикателството да приложи твърдата политика на Тръмп по отношение на депортациите, като същевременно се опита да избегне негативна обществена реакция, отбелязва ДПА.