Всеки десети в Босна и Херцеговина притежава законно оръжие

Един на всеки десет жители на Босна и Херцеговина законно притежава огнестрелно оръжие, съобщават регионални медии.

Според всекидневника "Независне новине", базиран в Баня Лука и позоваващ се на данни на Координационния комитет за контрол на малките оръжия и леките въоръжения, през 2025 г. над 370 000 души в страната законно притежават оръжие. Според вестника тенденцията показва засилване на въоръжаването сред населението, пише БТА.

Разпределението на регистрираните оръжия показва, че около 286 000 от тях са във Федерация Босна и Херцеговина, в която преобладава население от босненски хървати и босненски мюсюлмани (бошняци), над 130 000 са в Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и малко под 5000 в област Бръчко, където населението е смесено. Мъжете притежават 365 679 огнестрелни оръжия, докато при жените броят им е 6464, отбелязва босненската редакция на "Вечерни лист".

Според изданието данните са събрани от регистри на институции, регулиращи притежанието на оръжие в страната.

И двата източника отбелязват, че в Босна, която според преброяването от 2013 г. има около 3,5 милиона жители, един на всеки десет души е законно въоръжен. Същевременно оценките на Координационния комитет за контрол на малките оръжия и леките въоръжения сочат, че броят на незаконните оръжия е значително по-висок.

Сравнителен анализ на данни от предходни години показва ясно увеличение на броя на регистрираните оръжия, отбелязва "Вечерни лист". От 2020 г. насам те са се увеличили с над 50 000.

Доклад от 2018 г. на независимия международен изследователски проект "Смол Армс Сървей" (Small Arms Survey), базиран в Женева, оценява, че гражданите на Босна и Херцеговина притежават и над 800 000 нерегистрирани огнестрелни оръжия, което значително надхвърля броя на законно притежаваните.

Според Дейтънското мирно споразумение, което сложи край на войната в Босна (1992-1995 година), страната беше разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.