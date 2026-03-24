Иран атакува Израел с нов ракетен залп, мощна експлозия отекна в Йерусалим

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната - информация, която Техеран опроверга, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Армията посочи, че залпът от ирански ракети е бил насочен към северната част на Израел и че се опитва да "пресече заплахата".

Службата за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че за момента няма информация за жертви, но е изпратила спасители в зоната, където е бил сигнализиран удар.

Армията разреши на населението да напусне бомбоубежищата около 20 минути след обявяването на ударите.

Мощна експлозия отекна в Йерусалим, съобщиха журналисти на AФП, след като израелската армия засече ирански ракети, летящи към Израел.