Земетресение със 7,6 по Рихтер около Тонга

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 7,6 бе регистрирано днес в района на островното кралство Тонга, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Епицентърът на труса е бил на относително голяма дълбочина в Тихия океан - близо 238 километра.

Световната агенция се позова на информация на Американския институт по геофизика (USGS).

Почти по същото време миналата година - на 30 март, архипелагът в южната част на Тихия океан бе разтърсен от земетресение с магнитуд 7,1. Епицентърът на тогавашния трус бе на дълбочина 10 км, на 76 км югоизточно от град Пангай,