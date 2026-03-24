Глоба от 22 000 евро за моторист в Гърция след гонка с полицията

Мотор СНИМКА: Pixabay

Глоба в размер на 22 хиляди евро е наложена на млад моторист в Гърция, съобщава електронното издание Нюз 247.

17-годишният младеж е арестуван за опасно шофиране след преследване от полицията в събота в град Халастра в района на Солун, пише bTV.

Младият водач не се е съобразил със сигнал, подаден от полицейски патрул.

След избягване на проверката, мотористът ускорил и опитал да избяга. Последвало преследване, по време на което младежът предприел опасни действия, представляващи риск за другите участници в движението. Водачът нарушил многократно закона за движение по пътищата.

Полицейските служители успели да арестуват моториста. Наложените глоби за всички нарушения на пътните правила възлизат на 22 хиляди евро. Свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача е отнето.

С прокурорска заповед младежът е пуснат на свобода, а преписката по случая е предадена на компетентния съдебен орган за предприемане на по-нататъшни действия.

