ЕС и Австралия с ново партньорство в областта на отбраната, договориха и махането на митата

Европейският съюз и Австралия приключиха преговорите по споразумение за свободна търговия. Освен това шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и австралийският премиер Антъни Албанезе са обсъдили ново партньорство в областта на отбраната, съобщиха световните агенции.

Това е кулминацията на 8 години преговори по споразумението за свободна търговия. Споразумението има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни, за да стимулира търговията със стоки и услуги помежду им.

Приключването на преговорите е част от усилията на ЕС да разнообрази търговските си партньори докато напрежението с Китай относно предполагаеми нарушения на пазарните правила продължава, а отношенията със САЩ станаха напрегнати при президента Доналд Тръмп, посочва ДПА.

Споразумението отразява засиления интерес на Европа към Индо-тихоокеанския регион и идва след сключване на подобни търговски сделки с Индонезия през септември и с Индия през януари, отбелязва Ройтерс.

"Днес създаваме история в един свят, който се променя дълбоко, свят, в който световните сили използват митата като лост и веригите за доставки като уязвими места, които да бъдат експлоатирани", заяви Фон дер Лайен пред журналисти в Канбера.

"В историята, която създаваме, отворената, основана на правила търговия дава положителни резултати. Доверието е по-важно от сделките", допълни тя, цитирана от БТА.

Албанезе и Фон дер Лайен представиха и ново партньорство между Австралия и ЕС в областта на сигурността и отбраната.

"Широкообхватното партньорство ще даде тласък на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост, киберсигурността, икономическата сигурност, борбата с тероризма, борбата срещу всички форми на омраза и противодействието на хибридните заплахи", посочи австралийското правителство в изявление.

Сделката се нуждае от одобрението от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент. Нужно е съгласие и от парламента на Австралия, отбелязва ДПА.