Взрив в петролна рафинерия в Тексас (Видео)

Експлозия избухна в петролна рафинерия Валеро в град Порт Артур, Тексас, съобщава "Дейли мейл".
След взрива е започнал и огромен пожар с гъсти облаци черен дим. Местните власти са издали предупреждение към хората да се скрият на безопасно място и да не отварят прозорците.
Рафинерията Валеро преработва суров петрол в горива – бензин дизел и авиационно гориво. Капацитетът на завода е 435 хиляди барела на ден.
🚨 Breaking News:— ATT🅘︎TTUDE ♐ (@Nisar118757321) March 24, 2026
Massive explosions in Texas: Valero oil refinery is burning now.
▪︎ Iran's Revolutionary Guard: "Stay tuned for a very important statement regarding global energy sources."