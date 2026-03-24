ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5 са жертвите на руските удари над Украйна та...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22529717 www.24chasa.bg

След съдебна заповед: Пентагонът преразгледа медийната си политика

Пентагонът, САЩ СНИМКА: Pixabay

В съответствие с издадена в петък съдебна власт, Пентагонът е преразгледал медийната си политика. Това съобщи говорителят му Шон Парнел, цитиран от Ройтерс. Въпреки това заповедта се обжалва, стана ясно от изявлението му.

"Министерството винаги се съобразява със съдебни заповеди, но не е съгласно с това решение и го обжалва", посочи Парнел в изявление в "Екс". Според говорителят на Пентагона преразглеждането на медийната политика ще влезе в сила незабавно.

Съгласно преразгледаната политика достъпът на всички журналисти до Пентагона ще изисква да бъдат придружавани от упълномощени служители на ведомството. Офисите на журналистите там пък ще бъдат преместени извън сградата и скоро ще бъдат готови. На служителите в медиите ще им бъдат издадени и нови прескарти, съобщава БТА.

В петък федерален съдия блокира предложената от правителството на президента Доналд Тръмп рестриктивна политика за достъп до Пентагона. В нея бе включена заплаха журналистите да бъдат обявени за риск за националната сигурност, ако търсят информация, за която не е издадено разрешение да стане обществено достояние, припомня Ройтерс.

Пентагонът, САЩ СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)